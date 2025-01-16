شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخترقون يستهدفون مستخدمى iPhone: طريقة جديدة لسرقة بياناتك ورسائلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشره موقع BleepingComputer عن حيلة جديدة يستخدمها المجرمون الإلكترونيون لاستهداف مستخدمي iPhone، حيث يتمكنون من تجاوز حماية iMessage المدمجة ضد الروابط الخبيثة، مما يجعل المستخدمين عرضة للهجمات والاحتيال.

كيف يتم الاحتيال؟

iMessage يحتوي على ميزة أمان تقوم بتعطيل الروابط القابلة للنقر في الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفي، و هذه الميزة تهدف إلى حماية المستخدمين من هجمات التصيد.

لكن المحتالين اكتشفوا طريقة لاستغلال هذا النظام:

1. بمجرد أن يرد المستخدم على الرسالة أو يضيف المرسل إلى جهات الاتصال، يتم تفعيل الروابط المعطلة.

2. يصبح المستخدم بذلك عرضة للروابط الخبيثة التي تؤدي إلى صفحات احتيالية أو هجمات تستهدف بياناته.

كيف تحمي نفسك؟

• لا ترد على الرسائل من أرقام غير معروفة.

• تجنب إضافة أرقام مشبوهة إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

• تحقق دائمًا من الرسائل والروابط قبل النقر عليها، حتى لو كانت من جهات معروفة.

هذه الحيلة تبرز أهمية البقاء متيقظًا عند التعامل مع الرسائل غير المرغوب فيها لحماية بياناتك من الوقوع في أيدي المحتالين.