شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأم المثالية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض عن أخر موعد لتقديم طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025، حيث تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي الطلبات من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة، وذلك حتى أخر موعد اليوم الخميس 16 يناير 2025.

وتستهدف الوزارة من مسابقة الأم المثالية لعام 2025 تكريم النماذج المثالية من الأمهات، منها الأم المثالية على مستوى المحافظات وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمى النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية واحدة لابن أو أكثر من الأشخاص ذوى الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق فى إحدى المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.