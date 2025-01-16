الكاميرا ترصد صوفيا فيرغارا في موعد غرامي مع بطل العالم في سباقات الفورمولا١

شوهدت الممثّلة الشّهيرة صوفيا فيرغارا والسّائق الشهير لويس هميلتون في موعد غرامي في مدينة نيويورك ونشر موقع TMZ صورًا من اللقاء.

ويؤكّد الموقع الأميركيّ أنّ “صوفيا ولويس ظهرا وهما يبتسمان ابتسامة عريضة ويبدو أنّهما معجبان ببعضهما بشكل واضح”.

أصبحت الممثّلة الكولومبيّة صوفيا فيرجارا (اثنان وخمسون عامًا) مشهورة عالميًّا بأدوارها مثل دور غلوريا ديلجادو بريتشيت في مسلسل “Modern Family” وغريزيلدا بلانكو في “غريزيلدا”.

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في السّابع عشر من يوليو ٢٠٢٣، انفصلت صوفيا عن زوجها الثّاني الممثّل جو مانجانييلو بعدها دخلت بعلاقة أيضًا مع نيك لوب وجاستن سليمان.

أمّا الإنجليزي لويس هاميلتون (أربعون عامًا)، بطل العالم سبع مرّات في سباقات الفورمولا١، بـ ١٠٥ سباقات جائزة كبرى. فقد ارتبط عاطفيًّا في السّابق بنيكول شريزينغر (فرقة Pussycat Dolls)، ريهانا، باربرا بالفين وكيندال جينر.