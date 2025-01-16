شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة صنعت البهجة على الشاشة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ياسمين عبد العزيز اليوم الخميس 16 يناير بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، في عمر عمرها 12 سنة، ثم اتجهت للتمثيل وكان أول أدوارها بمسلسل "امرأة من زمن الحب" مع النجمة سميرة أحمد، وشاركت بعد ذلك في العديد من الأفلام وانطلقت لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما في جيلها.

دخلت ياسمين عبد العزيز مجال الفن أول مرة في مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع الفنانة سميرة أحمد، وبعدها شاركت في مسرحية "كده أوكي" ومن هنا بدأت مشوارها الفني.

دخلت ياسمين عبد العزيز مجال السينما من خلال فيلم "زكي شان" مع النجم أحمد حلمي، حيث أدت دوراً مميزاً، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة ونجاحا جماهيريا.

وتوالت نجاحات النجمة ياسمين عبد العزيز خلال مشوار من خلال الكثير من الأعمال المميزة، ففي مجال السينما قدمت فيلم "رشة جريئة" عام 2001، "صايع بحر" عام 2004، "زكي شان" عام 2005، "حريم كريم" عام 2005، "الدادة دودي" عام 2008، "1/8 دستة أشرار"، "حاحا وتفاحة"، فيلم "جوازة ميري"، فيلم "أبو شنب".

والأمر لا يختلف عن الدراما، فقد حققت النجمة ياسمين عبد العزيز نجاحات خلالها، حيث قدمت العديد من المسلسلات الناجحة خلال مشوارها منها، لآخر نفس، ونحب تانى ليه، اللى مالوش كبير، ضرب نار، وتستعد لمسلسلها الجديد في رمضان 2025 بعنوان "وتقابل حبيب".