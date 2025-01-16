جمال سليمان يكشف عن شعوره بعد عودته إلى سوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم السوري جمال سليمان على توجيه رسالة شكر الى السوريين بعد استقباله بحفاوة كبيرة لدى عودته إلى وطنه سوريا، عقب غياب امتد لنحو 13 عاماً.

ونشر جمال سليمان فيديو عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، عبّر من خلاله عن شكره وعرفانه بالجميل والفخر بكل السوريين والسوريات الذين التقاهم لدى وصوله إلى العاصمة دمشق، فضلاً عن الناس الذين التقاهم في شوارع العاصمة السورية وفي مقهى “الروضة”.

وأضاف النجم السوري بأن كل كلمة جميلة وسلام حار، وكل ابتسامة ونظرة تعني له الشيء الكثير، واصفاً عودته إلى سوريا بعد غياب بأنها قد تكون واحدة من أكثر المواقف سعادةً في حياته.

وقال سليمان إن رغم التعب والثمن الباهظ الذي دفعته سوريا والسوريون، إلا أنه يرى الأمل والتطلع إلى المستقبل في عيون الناس، فضلاً عن أمنياتهم بأن تساعدهم الظروف على جعل سوريا عظيمة مجدّداً.

واختتم سليمان حديثه بأن لديه الثقة بأن سوريا بأهلها السوريين الرائعين المبدعين، ستعود بلداً عظيماً مرة ثانية.

وتعهّد في ختام حديثه بأن يبقى ابن سوريا المخلص الصادق، وأن يقول رأيه، ولا يوجد في عقله وقلبه سوى المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

وكان جمال سليمان قد كشف في وقتٍ سابق عن منعه من دخول وطنه سوريا منذ خروجه منه عام 2011، وقال في تصريحات تلفزيونية: “خرجت من سوريا في نهاية عام 2011، ولم أتمكن من العودة إليها منذ ذلك الوقت، وذلك بسبب نظام بشار الأسد، وحتى والداي توفّيا ولم أستطع حضور دفنهما”.