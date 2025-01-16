شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقي: أغنية "بومبة" تتناول المشكلات الزوجية من وجهة نظر عزيز الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى شوقي، إنه لا يُجبر على غناء أغنية بعينها من قبل الشركة المنتجة، وإنما يقول رأيه فيها، وبعد "البروفات" يتم اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الأغاني الثلاث التي غناها وحققت صدى كبير، كانت من إنتاج واحد وملحن واحد، واستخدمت مفردات مختلفة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد العسيري، ببرنامج "كلام في الفن" الذي يذاع على القناة الوثائقية: "أغنية بومبة من كلمات وألحان عزيز شافعي، والبعض قد يظن أنها أغنية (هايفة) من اسمها، ولكنها عميقة وتتحدث عن المشكلات الزوجية، برؤية عزيز الشافعي".

وتابع: "عزيز شافعي تناول المشكلات بين الزوجين بشكل جديد ومختلف، حيث نشهد قفزات في الأغنية".

وقال: "أنا مع شركة فري ميوزك، لا أفكر، هم لديهم فكر ويتم عرضه علي وأنا أقرر بالتأكيد، والأغنية عبارة عن فكرة، وقد تنال الفكرة إعجاب الناس، وقد لا توفق".