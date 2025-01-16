صورة نادرة لنيكول كيدمان وتوم كروز تشعل مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لنيكول كيدمان وهي تدخن سيجارة بجانب زوجها السابق، توم كروز التُقطت في حفل فانيتي فير للأوسكار في غرب هوليوود عام 2000، حيث ظهرت كيدمان بإطلالة ساحرة بفستان ذهبي.

في الصورة، كانت كيدمان تدخن سيجارة داخل مطعم مورتون الشهير في لوس أنجلوس، بينما كان توم كروز يراقبها عن كثب. هذه الصورة التقطت قبل أقل من عام من انفصال الزوجين، وهو ما جعل المعجبين يفسرونها على أنها إشارة إلى انتهاء علاقتهما العاطفية.

الصورة كانت جزءًا من كتاب التصوير الفوتوغرافي جوناثان بيكر بعنوان “الوقت الضائع”، والذي أضاف مزيدًا من الإثارة لهذه اللحظة التاريخية في حياة الزوجين السابقين.

علق العديد من المتابعين على الصورة بعد أن تمت إعادة نشرها عبر حساب إنستغرام Velvet Coke، حيث قال أحدهم: “لقد بدت وكأنها فقدت حياتها بجانب توم”، بينما أضاف آخر: “لقد كانت تكره هذا الرجل… لكن من المستحيل أن تُنكر جمالها، خصوصًا هذا الشعر!”.