شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز التنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكترونى لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومتابعة تعيين 150ألف معلم مساعد،

وعن شروط التقديم:

1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

2- أن يكون مصرى الجنسية.

3- حسن السير والسمعة ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو تم فصله بقرار تأديبي.

4-لا يقل التقدير من مقبول.

5- يجب أن يكون المتقدمون قد حصلوا على مؤهل عال في تخصص الرياضيات، سواء كان من كليات التربية (أساسي/ عام، خاصة، أزهر) أو كليات علوم ذوي الإعاقة والتأهيل أو كليات أخرى بشهادات دبلوم تربوي.

المستندات المطلوبة:

1- صورة شخصية.

2- الرقم القومي ساري.

3- المؤهل الدراسي.

5- الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة (للذكور والإناث على التوالي).

6- صحيفة الحالة الجنائية.

وسيبدأ التقديم من 29 يناير وحتى 12 فبراير، وبعد غلق باب التقديم يتم تدقيق المستندات وبعدها يتم الإعلان عن موعد الامتحان عبر الصفحة الرسمية للجهاز، ويتم وضع كود الطلب لمعرفة موقفهم.

ومن تتوفر فيه الشروط يتم إخطاره بموعد الامتحان في مركز الإدارة العامة التابع للجهاز في منطقة صلاح سالم.



