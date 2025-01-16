شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر.. أداء إيجابى لعيار 21 في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وفي ما يلي سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها

أسعار الذهب

يأتي ارتفاع أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع آخر يوم أمس بنسبة 0.5% ليعوض بذلك الذهب الانخفاض الذي سجله يوم الاثنين الماضي مع بداية تداولات الأسبوع، ولكن الشكل العام للتداول يظهر مدى التذبذب وعدم الوضوح بشأن مستقبل حركة المعدن النفيس.



المستثمرين يبقون على الحياد في انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر، وبالرغم من هذا فقد حقق الذهب استفادة من بيانات مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين، والذي أظهر قراءة أضعف من المتوقع يوم أمس، ليحفز الآمال أن التضخم سوف يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة.



تأثر الدولار سلباً نتيجة لهذا ليتراجع يوم أمس بنسبة 0.3% مما ساعد أسعار الذهب على التعافي يوم أمس، لتظل محاولات الذهب مستمرة في اختراق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل حول منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة والذي من شأنه أن يزيد من فرص صعود السعر خلال الفترة القادمة.



لكن أسعار الذهب تظل محدودة إلى حد كبير في ظل بقاء الطلب على الملاذ الآمن محدود وغير واضح، في حين أثرت احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على حركة الذهب لتترقب الأسواق بيانات التضخم في محاولة لمعرفة التحرك القادم للبنك الفيدرالي.