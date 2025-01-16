شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب آخر هبوط في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 16 يناير 2025 خلال التعاملات الصباحية، عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع خلال جلسات التداول أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس الأربعاء حيث يجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل استقرار حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة ما يجعله يعتمد بشكل أساسي على تحركات السعر العالمي.

الذهب أمس

وتشير توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الي تذبذب حول المستويات المسجلة حالياً ، مع ترقب لنتائج تحركات سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية.