شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالخميس، 16 يناير 2025 12:00 ص
كشفت شعبة الذهب آخر هبوط في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 16 يناير 2025 خلال التعاملات الصباحية، عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع خلال جلسات التداول أمس.سعر الذهب اليوم في مصر
عيار 24 يسجل 4320 جنيها.
عيار 21 يسجل 3780 جنيها.
عيار 18 يسجل 3240 جنيها.
عيار 14 يسجل 2520 جنيها.
الجنيه الذهب 30240 جنيهاالذهب أمس
شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس الأربعاء حيث يجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل استقرار حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة ما يجعله يعتمد بشكل أساسي على تحركات السعر العالمي.
وتشير توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الي تذبذب حول المستويات المسجلة حالياً ، مع ترقب لنتائج تحركات سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية.
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