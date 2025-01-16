شكرا لقرائتكم خبر عن لهواة الظواهر الفلكية.. الشمس تضيء قرص المريخ اليوم وسيكون أكثرا سطوعا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الراصدون للسماء فى الوطن العربى لرصد تقابل كوكب المريخ يوم الخميس 16 ديسمبر 2025 بعد غروب الشمس وبدية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ظاهرة تقابل المريخ تستحق الرصد لأن هذا الكوكب فى هذا الوقت يكون فى أفضل أحواله وهو الوحيد الذى يمكن رؤية تفاصيل سطحه من الأرض أما عطارد فهو صغير جدًا والكوكب الأخرى مغطاة بالغيوم لذلك فهذا حدث استثنائى للجميع.

الشمس ستضيء قرص المريخ بالكامل وسيكون أكثر سطوعًا من كل النجوم فى السماء ومرئى بشكل واضح ومميز بالعين المجردة وسيظهر الكوكب الأحمر فى التلسكوب فى أكبر صوره ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحجم الظاهرى للكوكب فى منذ بضعة أشهر هذا لأن المريخ وصل منذ أيام إلى أقرب نقطة له إلى الأرض.

عند رصد المريخ بالعين المجردة سوف يبدو كنقطة ضوئية بلون برتقالى ساطعة وعند استخدام المنظار الثنائى سوف يظهر أيضا كنقطة ضوئية بدون معالم واضحة تماما وكأنك تنظر اليه بالعين المجردة لذلك فان المناظير لا تصلح لرصد المريخ.

إن ظاهرة تقابل كوكب المريخ تعتبر حدث نادر نسبيًا فهو يتكرر كل عامين و 50 يوم تقريبًا وخلال هذا الوقت يبدو الكوكب مشرقًا لذلك من السهل جدًا العثور عليه وتمييزه عن الأجرام السماوية الأخرى.

كذلك يمثل تقابل المريخ منتصف أفضل وقت لرؤية الكوكب وخلال هذا الوقت تكون الأرض بين المريخ والشمس، ويكون المريخ فى مواجهة الشمس فى السماء.

علمًا بان ليس كل تقابلات المريخ متساوية نظرًا لأن كل من مدارى المريخ والأرض بيضاوى الشكل، فإن بعض التقابلات بين الكوكبين تكون أقرب من الأخرى وهذا يحدث على شكل مجموعات من اثنين أو ثلاثة تتكرر فى دورة يتراوح متوسطها من 15 إلى 17 عامًا.

خلال تقابل المريخ 2025 يمكن رؤية المنطقة القطبية الشمالية من خلال تلسكوب متوسط أو كبير.

بشكل عام يعتبر المريخ الكوكب الوحيد الذى يمكننا رؤية سطحه بالتفاصيل من الأرض إلا انه كوكب صغير يبلغ حجمه ضعف حجم القمر وحوالى نصف حجم كوكب الأرض وفى أغلب الأحيان يقضى معظم الوقت بعيدًا على الجانب الآخر من مداره عن الارض وعادة ما يظهر على أنه ليس أكثر من مجرد نقطة برتقالية صغيرة بلا ملامح ولكن فى وقت التقابل يمكن رؤية التضاريس على سطحه وقبته القطبية وغيومه.

أفضل تلسكوب للرصد الكوكبى هو تلسكوب كاسر كبير أو تلسكوب عاكس بتركيز طويل ولكن مع أى تلسكوب جيد يمكن القيام برصد هذا الكوكب والعامل المهم عادةً هو ثبات الغلاف الجوى والذى يمكن أن يتغير من ساعة إلى ساعة ويؤثر على جودة الصورة.

بإستخدام تلسكوب مقاس 4 أو 6 بوصات وفى حالة صفاء السماء والهواء ثابت قد تتمكن من رؤية القبة الشمالية وتضاريس السطح الداكنة والغيوم والأتربة.

يفضل استخدام تلسكوب دوبسونيان مقاس 8 بوصة ذو التصميم النيوتونى، والسبب انه سهل الاستخدام وقابل للتنقل ويفضل الحصول على نفس التلسكوب بمقاس 10 بوصة أو حتى 16 بوصة.

كذلك يمكن استخدام مرشحات (فلاتر) لونية - لتحسين الرصد وهناك مجموعة كبيرة من الفلاتر اللونية مناسبة، على سبيل المثال سيعزز الفلتر الأخضر أو الأزرق القبعات القطبية، وسيعمل الفلتر الأحمر أو البرتقالى على تحسين التفاصيل الداكنة.

بعد تقابل المريخ سيبدأ لمعانه بالانخفاض يومًا بعد يوم ثم سيخفت بحلول نهاية الشهر وفى كل ليلة سيظهر فوق الأفق الكوكب الأحمر مبكرًا.

جدير بالذكر فى تقابل هذا العام 2025 ستكون المسافة التى تفصل الأرض عن الكوكب الأحمر أكبر مقارنة بتقابل 2022 لذلك سيبدو الكوكب اخفت قليلًا وحجمه الزاوى اصغر فى السماء عما كان عليه منذ عامين.