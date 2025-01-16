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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 16 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 16-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20  ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 57: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء  6:38 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 3:00 م
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد  صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:34  م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة  العصر 2:49 م
وقت صلاة المغرب 5:10 م
وقت صلاة العشاء 6:29 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 00: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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