شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادر عن مصر وقطر وأمريكا: بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 19 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأربعاء، 15 يناير 2025 10:38 م
أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
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