شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على أجزاء متفرقة من جدة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من 4 مناطق عسير القبض على مخالفين لتهريبهما 11 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الخميس أمطار على جدة.وشملت الأمطار أجزاء متفرقة من المحافظة.كما يشهد المسجد الحرام هطول أمطار غزيرة.ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ليلة الأربعاء/الخميس.ويشمل التنبيه الطائف وأضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.