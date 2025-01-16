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أمطار على أجزاء متفرقة من جدة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على أجزاء متفرقة من جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الخميس أمطار على جدة.
وشملت الأمطار أجزاء متفرقة من المحافظة.

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ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ليلة الأربعاء/الخميس.

ويشمل التنبيه الطائف وأضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
MO Nasa

MO Nasa

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