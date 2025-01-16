تطوير عسير وإدارة التراث توثقان المواقع الأثرية في بارق

وفي بداية اللقاء، رحب آل منشط برئيس الفريق عاصم عسيري ومرافقيه، وجرى استعراض الهدف من الزيارة، المتعلق بتوثيق القصص التاريخية للمحافظة، وكذلك المواقع الأثرية، والوقوف مستقبلا على أبرز المعالم، من الحصون والقلاع والقرى والصخور والقطع الأثرية، التي تحكي تاريخا عريقا وتليدا تكتنزه المحافظة، ومدونا في العديد من المراجع التاريخية لكثير من المؤرخين القدامى.
وفي نهاية اللقاء، قدم الفريق شكره لوكيل المحافظة، وكذلك للمهتمين بالتاريخ البارقي، على حسن الاستقبال، لافتا إلى أن الزيارات ستتوالى مستقبلا للمواقع التاريخية والأثرية بالمحافظة.
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