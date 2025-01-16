شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. ضباب وسماء غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.