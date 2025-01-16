شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد المسجد الحرام هطول أمطار غزيرة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ليلة الأربعاء/الخميس.

ويشمل التنبيه الطائف وأضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.