شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشهد المسجد الحرام هطول أمطار غزيرة.
ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ليلة الأربعاء/الخميس.
ويشمل التنبيه الطائف وأضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ليلة الأربعاء/الخميس.
ويشمل التنبيه الطائف وأضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.