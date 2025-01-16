شكرا لقرائتكم خبر عن عسير القبض على مخالفين لتهريبهما 11 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

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الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 11 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.