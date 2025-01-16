شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين محطة طاقة شمسية بمصر للألومنيوم يوفر 30% من الطاقة التقليدية ويضاعف الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت شركة مصر للألومنيوم من توقيع العقد النهائي لتدشين واحدة من أهم محطات الطاقة الشميسة بالشركة توفر نحو30% من الطاقة التقليدية، وتحولها الى طاقة نظيفة كما تساهم فى مضاعفة الصادرات، وحل مشكلة الصادرات المتعلقة بأن تكون منتجة من مصادر طبيعية وغير ملوثة.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مذكرة شركة مصر للألومنيوم لتوقيع العقد مع شركة سكاتك النرويجية وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، بما فيها بند التحكيم، حيث من المنتظر بمجرد توقيع العقد النهائي أن يتم تدشين المشروع في غضون سنة ونصف دون ان تتحمل شركة مصر للألومنيوم بقيادة الدكتور محمود عجور الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، أي تكاليف انشائية أو تكاليف التشغيل والصيانة حسي ستقوم بشراء الطاقة من المحطة الشميسة كبديل عن الطاقة التقليدية ؛مما يوفر يوميا للشركة العمل بنحو 8 ساعات بالطاقة النظيفة بجانب استمرار العمل بالطاقة التقليدية.

وتستهلك شركة مصر للألومنيوم طاقة كهربائية تقليدية سنوية بنحو 7.5 مليار جنيه

وبحسب المصادر تسعى ‏شركة مصر للألمونيوم للإسراع بتنفيذ أول محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية النرويجية ،وذلك لاستخدام الطاقة النظيفة في التصنيع؛ مما يسهل دخول الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبى، تزامنا مع ذلك يتم دراسة إنشاء مصانع جديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصنع القائم ؛مما يساهم في إضافة ‫نحو نصف مليار دولار صادرات سنوية من منتجات الالومنيوم.

ومؤخراً تم استعراض الطلبات المقدمة لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 الف طن.. وخط التوسعة 200 ألف طن.

وتتضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالى استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة.



وحققت شركة مصر للألومنيوم، خلال العام المالى الماضى، صافي ربح بلغ 9.32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 3.69 مليار جنيه فى العام المالى السابق كما تستهدف صادرات بأكثر من نصف مليار دولار بنهاية العالم المالى الجارى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه فى العام المالى السابق له.

يشار انه أسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك الترويجية والذى بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجا وات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم.