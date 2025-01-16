شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: تدخل الأهل والسيطرة على الزوج قد يهدد استقرار الزواج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والاجتماعي والتربوي، عن عدد من التحديات التي تواجه الأزواج حديثي الزواج، مؤكدًا أن تدخل الأهل، خاصةً وجود أم أو أخت مسيطرة على الزوج، قد يخلق مشكلات كبيرة بين الزوجين.

وأوضح المسند خلال حديثه عبر برنامج “سيدتي”، المعروض على قناة”روتانا خليجية”، أن مثل هذه الحالات تتطلب مصارحة وحكمة من الطرفين لتجاوز الأزمات.

وأشار إلى أن تقليل الزوجة لزياراتها لأهل زوجها قد يكون ناتجًا عن مشكلات نفسية تعاني منها المرأة، أو بسبب توترات مع أهل الزوج.

وقال ناصحًا: “إذا كانت الزوجة تشعر بعدم الارتياح بسبب تعليقات جارحة أو سلوكيات غير لائقة من أهل الزوج، فإن الحل الأمثل هو أن تنسحب جزئيًا من هذه المواقف، وتختار الأوقات المناسبة للتواجد معهم، مع تجنب الأشخاص الذين يسببون لها الإزعاج”.

كما تطرق المسند إلى حالة بعض النساء اللاتي يرين في الزواج وسيلة للانفصال عن بيت أهلهن، مما يجعلهن يقللن من زياراتهن لأهلهن بعد الزواج.

وأكد أن هذه الحالات تحتاج إلى تفهم من الطرفين، مع ضرورة أن يكون الزوج على قدر من الحكمة في التعامل مع هذه المواقف.

وفي سياق متصل، حذر المسند من تأثير بعض المستشارين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: “بعض المستشارين المنتشرين على السوشيال ميديا يقدمون نصائح خاطئة قد تؤدي إلى تدمير البيوت، لذا يجب على الأزواج أن يكونوا حذرين في التعامل مع هذه النصائح”.