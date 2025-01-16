شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» توقع عقود تطوير مشروع «الأسمدة الفوسفاتية» بـ3.45 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) توقيع عدد من العقود المتعلقة بتطوير المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية.
وفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد أعلنت البدء في تطوير المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، فيما أعلنت في 30 نوفمبر 2016 بدء العمل في تطوير المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية.
1- أعمال الإنشاء العامة في رأس الخير بالتعاقد مع فرع شركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية بقيمة تقريبية 325 مليون دولار (أي ما يعادل 1,220 مليار ريال تقريبا).
2- أعمال الإنشاء العامة (SAP,PAP & OSBL) في وعد الشمال بالتعاقد مع فرع شركة سينوبيك نانجينغ للهندسة والبناء المحدودة بقيمة تقريبية 363 مليون دولار (أي ما يعادل 1,361 مليار ريال تقريبا).
3- أعمال الإنشاء العامة في وعد الشمال بالتعاقد مع شركة تيكفين للإنشاءات والتركيب المحدودة بقيمة تقريبية 234 مليون دولار (أي ما يعادل 877 مليون ريال تقريبا).
وفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد أعلنت البدء في تطوير المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، فيما أعلنت في 30 نوفمبر 2016 بدء العمل في تطوير المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية.
تطوير مشروع تصنيع الأسمدة الفوسفاتيةأضافت الشركة أن العقود المتعلقة بتطوير المشروع الثالث تتضمن:
1- أعمال الإنشاء العامة في رأس الخير بالتعاقد مع فرع شركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية بقيمة تقريبية 325 مليون دولار (أي ما يعادل 1,220 مليار ريال تقريبا).
2- أعمال الإنشاء العامة (SAP,PAP & OSBL) في وعد الشمال بالتعاقد مع فرع شركة سينوبيك نانجينغ للهندسة والبناء المحدودة بقيمة تقريبية 363 مليون دولار (أي ما يعادل 1,361 مليار ريال تقريبا).
3- أعمال الإنشاء العامة في وعد الشمال بالتعاقد مع شركة تيكفين للإنشاءات والتركيب المحدودة بقيمة تقريبية 234 مليون دولار (أي ما يعادل 877 مليون ريال تقريبا).