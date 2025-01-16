انت الان تتابع ماليزيا تطلب من السعودية زيادة حصتها من الحجاج بـ 10 آلاف حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تقدمت ماليزيا بطلب رسمي إلى المملكة العربية السعودية لزيادة حصة حجاجها بمقدار 10,000 حاج، حيث تبلغ الحصة الحالية 31,600 حاج.

وأعلنت الشؤون الدينية الماليزية في بيان لها أنها قدمت هذا الطلب إلى وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكدة التزامها الكامل بالإرشادات المتعلقة بوصول الحجاج ومغادرتهم عبر مطاري المدينة المنورة وجدة.

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