شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «مكة للإنشاء» على أساس سعر 94.80 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، أمس، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وبناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 94.80 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/07/16هـ الموافق 2025/01/16م، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/07/20هـ الموافق 2025/01/20م.

وأعلن مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة التي تضمنت زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني).

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من رصيد الاحتياطي النظامي وفقاً لما يلي:

‌أ) ‌رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (1,648,162.400) ريال.

‌ب) ‌رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (2.000,000,000) ريال.

‌ج) نسبة الزيادة في رأس المال: 21.3%.

‌د) ‌عدد الأسهم قبل الزيادة: (164,816,240) سهم.

‌ه) ‌عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (200,000,000) سهم.

‌و) ‌طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (351,837,600) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي.

‌ز) ‌معدل الزيادة لكل سهم: (0.213) سهم لكل (واحد) سهم مملوك.

‌ح) ‌أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية وتحقيق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

‌ط) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

‌ي) ‌وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

‌ك) ‌تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.

2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 484,443,085 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2023م إلى الأرباح المبقاة.

3) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

4) الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

5) الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

6) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

7) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

8) الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

9) الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10) الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.