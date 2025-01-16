شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره التايلندي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية التايلاندية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في بانكوك، اليوم الخميس، وزير الخارجية التايلندي السيد ماريس سانجيامبونجسا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لمملكة تايلند.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن السحيباني.كما حضر اللقاء مستشار سمو الوزير محمد اليحيى، ومساعد مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.