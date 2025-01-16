شكرا لقرائتكم خبر عن لتسهيل حركة المرور.. الطائف تستعد لتشغيل الطريق الدائري الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الطريق الدائري الأوسط

تعزيز البنية التحتية

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة الطائف أجزاء واسعة من مشروع الطريق الدائري الأوسط، الذي يمثل أحد أهم المحاور المرورية الجديدة بالمحافظة.ويهدف المشروع إلى تحرير الحركة المرورية داخل مدينة الطائف وضواحيها، حيث تمت سفلتة أجزاء كبيرة من الطريق بعد استكمال تنفيذ العبّارات، وأعمال الحماية من السيول، وتصريف مياه الأمطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومترًا وعرض يتراوح بين 80 إلى 100 متر.ويمثل الطريق الدائري الأوسط رابطًا استراتيجيًا بين طريقي الجنوب والسيل، مرورًا بمحور (شرق - غرب)، جامعة الطائف وطريق المطار، مما يعزز سهولة التنقل داخل المدينة وبين وجهاتها السياحية.ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على الطرق الرئيسية بوسط المدينة وتحسين انسيابية الحركة المرورية.وأوضح أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن المشروع يعدّ أحد أبرز مشاريع تعزيز البنية التحتية بالمحافظة، حيث يحقق تكاملاً بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة، ويخدم القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم حركة السياح وزوار المدينة.جدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، تابع سير العمل ميدانيًا في المشروع، وأكد على أهمية معالجة أي تحديات لضمان سرعة الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.