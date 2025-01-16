شكرا لقرائتكم خبر عن جازان الأعلى.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

سماء غائمة وأمطار خفيفة

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البحر الأحمر

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الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - تسجل درجة الحرارة الصغرى على الدمام مساء اليوم 10 درجات مئوية.وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد جاءت درجات الحرارة الصغرى على مدن الدمام كالتالي:- الدمام 10 درجات مئوية.- مكة المكرمة 22 درجة مئوية.- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.- جدة 23 درجة مئوية.- الرياض 6 درجات مئوية.- أبها 8 درجات مئوية.- تبوك 11 درجة مئوية.- بريدة 9 درجات مئوية.- حائل 8 درجات مئوية.- الباحة 9 درجات مئوية.- عرعر 7 درجات مئوية.- سكاكا 9 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 9 درجات مئوية.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمةولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقيةالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبيارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: متوسط الموج.الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.