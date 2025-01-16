سعود بن صقر وسعود بن راشد يحضران أفراح القاسمي والغرير

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ طارق بن كايد القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد بن طارق القاسمي، إلى كريمة خالد عبدالله الغرير.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو أولياء العهود، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.