وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى بيروت في زيارة "تضامن" تستمر ثلاثة أيام، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، خلال إيجاز صحافي في نيويورك، إنّ غوتيريش وصل إلى بيروت في "زيارة تضامن" يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين ويتفقّد مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الزيارة، كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا. كما سيطلع غوتيريش على الأوضاع في لبنان.