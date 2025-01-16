شكرا لقرائتكم خبر عن 50.40 جنيهًا للشراء.. تطورات سعر الدولار اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2025، حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصرى، في آخر التعاملات البنكية المسجلة بالبنوك.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.37 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.39 جنيه للشراء و 50.49 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.39 جنيه للشراء و 50.49 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.39 جنيه 50.49 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.38 جنيه للشراء و 50.48 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.49 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.