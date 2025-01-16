باريس هيلتون تدعم هايدي مونتاج بعد أن فقدت منزلها في حرائق الغابات

باريس هيلتون لم تتوقف عن دعم المتضررين

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باريس هيلتون فقدت منزل عائلتها

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هيلتون تقدم يد العون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:54 صباحاً - رغم الألم الذي تشعر بهبسبب فقدان منزلها في حرائق كاليفورنيا، إلا أنها كانت حريصة منذ اليوم الأول على استجماع قواها، وتقديم الدعم المعنوي والمادي للمتضررين كما حرصت على غمر أصدقائها الذين تضرروا بسبب الحرائق بالحب والدعم، وكانت من بينهم النجمة الأمريكية، التي تدمر منزلها الذي تعيش فيه مع زوجها سبنسر برات في حي باسيفيك باليساديس بمدينةالأمريكية.ونشرت، البالغة من العُمر 43 عامًا، مقطع فيديو على حسابها بمنصة تيك توك TikTok، وهي ترقص على أنغام موسيقى أغنية لهايدي مونتاج من ألبومها لعام 2010 "Superficial".جاء ذلك بعد وصول الأغنية إلى المرتبة الأولى على iTunes، لأن المعجبين قاموا ببثها مرة أخرى لمساعدة هايدي، 38 عامًا، وزوجها سبنسر برات، 41 عامًا، كنوع من الدعم لهما.ورقصت- التي فقدت أيضًا منزلها في ماليبو- على إيقاع ريمكس سريع لأغنية هايدي "سأفعلها"، بينما كانت تحمل ابنتها لندن مارلين، التي تبلغ من العمر 14 شهرًا.وعلقت قائلة: "إنه أمر مفجع سماع أن هايدي وزوجها فقدا منزلهما في الحريق. أرسل الحب والدعم إلى هايدي وسبنسر برات وعائلتهما، لندعمهما جميعًا ونقوم بإعادة البث".وأعادت هايدي وسبنسر نشر المقطع في منشور مشترك على Instagram، وعلقوا: "نحبك باريس هيلتون.. شكرًا".إليكِ هذا الخبر هايدي مونتاج تبكي بعد خسارة منزلها بحرائق لوس أنجلوسوقد نشرت باريس هيلتون منذ أيام، مقطع فيديو على إنستغرام، ضمّ لقطات أظهرت البقايا المتفحمة لمنزلها في ماليبو على شاطئ البحر، وتذكرت بأسى بعض اللحظات السعيدة التي عاشتها هي وعائلتها هناك.وعلقت: "الجلوس مع عائلتي ومشاهدة الأخبار ورؤية منزلنا في ماليبو يحترق مباشرة هو شيء لا أتمنى لأحد أن يجربه على الإطلاق، كان هذا المنزل هو المكان الذي بنينا فيه الكثير من الذكريات الثمينة إنه المكان الذي خطا فيه فينيكس خطواته الأولى، وحلمنا ببناء ذكريات فيه مع لندن. على الرغم من أن الخسارة ساحقة، إلا أنني أتمسك بالامتنان أن عائلتي في أمان وقلبي وصلواتي تتوجه إلى كل عائلة متأثرة بهذه الحرائق".للمزيد من الأخبار أنجلينا جولي تفتح منزلها لمُتضرري حرائق لوس أنجلوس وأبناؤها يُقنعونها بالحديث عن تفاصيل طلاقها

بعد أن شاهدت بأعينها منزلها وهو يحترق في ماليبو، أعلنت هيلتون أنها مستعدة لمساعدة الآخرين المحتاجين، وقالت عبر حسابها بإنستغرام: "قلبي مع كل من تأثر بالحرائق المدمرة هنا في لوس أنجلوس، بينما فقدت منزلي في ماليبو، فإن أفكاري مع العائلات التي لا تُعد ولا تُحصى التي فقدت الكثير- منازلهم، وتذكاراتهم العزيزة، والمجتمعات التي أحبوها، وشعورهم بالاستقرار، كأم، لا يمكنني تخيل الألم والخوف من عدم وجود مكان آمن لأطفالكم".

وتطلق هيلتون صندوق طوارئ من خلال مؤسستها غير الربحية 11:11 Media Impact لدعم الأسر النازحة التي لديها أطفال صغار، كما كتبت: "سأبدأ بمساهمة شخصية بقيمة 100 ألف دولار وسأقوم بجمع مبالغ إضافية تصل إلى 100 ألف دولار أخرى. أنا أبحث عن آخرين للتبرع ومضاهاة التبرع معي للقيام بدورنا!"

وقالت هيلتون إنها تعمل مع منظمة الإغاثة الطارئة CORE، وستوفر التبرعات مساكن قصيرة الأجل وإقامات فندقية للأسر، وتسليم الضروريات والإمدادات إلى مراكز الإخلاء ودعم ملاجئ الحيوانات المحلية.

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