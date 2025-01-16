  هكذا تفاعل الجمهور مع شخصية هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية: نقلة نوعية 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 01:20 مساءً - استطاعت النجمة هنا الزاهد أن تلفت الأنظار نحو شخصية "سلمى" التي تقدمها خلال أحداث مسلسل " إقامة جبرية"، فهي الفتاة التي تعاني من اضطرابات نفسية عديدة، لتنال على استحسان وإشادة جمهور العمل الذي تفاجأ بأداء "هنا" لهذا الدور والذي أخرجها من عباءة الفتاة الجميلة لتقدم لوناً تمثيلياً جديداً عليها.

هنا الزاهد تنشر صوراً من كواليس مشاهدها في مسلسل إقامة جبرية

واستغلت هنا الزاهد نجاح شخصيتها، وبدأت الترويج لها من خلال مشاركة متابعيها على "انستغرام" صوراً لها من مشاهدها بالمسلسل، والتي ظهرت من خلالها وحيدة تارة وهي بداخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وتارة أخرى بداخل سيارتها، وسيطر على ملامح وجهها في جميع الصور حالة من السرحان والحزن، معلقة "سلمى".

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من قبل جمهورها ومتابعيها بمجموعة من التعليقات منهم من اعتبر أن هذا الدور بمثابة نقلة نوعية لها في مسيرتها الفنية.." الدور اللي هيكون ناقله كبيرة في مسيرتك إن شاء الله"، " دور عمرك بجد".

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تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

تقدم هنا الزاهد الدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد انتحار زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وهناك تتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً في دور السينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، كما تواصل هنا تصوير فيلم آخر بعنوان "الشاطر" الذي يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى والمقرر طرحه في صيف هذا العام.

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