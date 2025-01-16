شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الجماعة الإرهابية تقود خطة ممنهجة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابيه تواصل بشكل يومي، نشر الشائعات والأكاذيب بهدف النيل من استقرار الدولة المصرية وزعزعة الأمن وتشويه صورة مؤسسات الدولة، وذلك من خلال مجموعة من الأكاذيب الممنهجة التي تتم بشكل شبه يومي.

وتابع القطامي في تصريح لـ"الخليج 365": " هذه الجماعة المارقة الخارجة عن القانون توقن أنها لن تعود للمشهد السياسي مرة أخرى، وذلك بعد أن لفظها الشارع بشكل نهائي، وأصبحت جماعه منبوذة اتخذت منهجا مغايرا من خلال استخدام وسائل السوشيال ميديا التي تعتبر في الوقت الحالي سلاح ذو حدين لنشر الشائعات والأكاذيب مستغلين الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها المنطقة بل العالم أجمع، والتي مما لا شك إنه كان لها تأثير على الدولة المصرية، خاصة وأن مصر ليست بمعزل عن العالم".

وأكد النائب عمرو القطامي، أن هذه الجماعة تناست أو تتناسى أن عقيده الشعب المصري لن تسمح لهم بزعزعة الأمن والاستقرار مرة أخرى، بعدما تأكد للجميع أنهم يقودون خطة لتقسيم منطقه الشرق الأوسط بالكامل، وذلك من خلال تنفيذ مخططات، والكل يعلم أنهم لا يريدون سوى عودة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار مرة أخرى.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الوعى للعبور من هذه المرحلة الحرجة، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من صراعات، وهو ما تستغله تلك الجماعة، وتقوم بنشر أكاذيب وأخبار بعيدة كل البعد عن أرض الواقع.