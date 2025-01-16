إستقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وفدا مشتركًا من "حزب الله" و"حركة أمل"، في حضور عدد من قيادة التنظيم، في مكتبه في صيدا.
ووجّه الوفد رسالة شكر إلى الأمين العام للتنظيم، وإلى مؤسسة معروف سعد، على "جهودهم التي بذلت خلال العدوان الصهيوني على لبنان من أجل تأمين أهلنا النازحين ومواكبة عودتهم إلى بلداتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر اسامة سعد التقى وفدا مشتركًا من حزب الله وحركة أمل شاكرا للتنظيم الشعبي الجهود المبذولة خلال العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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