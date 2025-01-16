إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بانفجار ذخيرة تم الاستيلاء عليها من حزب الله في قاعدة عسكرية بالنقب

اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى سقوط عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء وقوع انفجار في قاعدة عسكرية في جنوب اسرائيل.

ولفتت الىان العبوة الناسفة تم اغتنامها من حزب الله انفجرت داخل صف تدريبي للجنود المستجدين في قاعدة عسكرية بالنقب، وهناك حوالي 7 جنود مستجدين أصيبوا.