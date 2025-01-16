اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى سقوط عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء وقوع انفجار في قاعدة عسكرية في جنوب اسرائيل.
ولفتت الىان العبوة الناسفة تم اغتنامها من حزب الله انفجرت داخل صف تدريبي للجنود المستجدين في قاعدة عسكرية بالنقب، وهناك حوالي 7 جنود مستجدين أصيبوا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بانفجار ذخيرة تم الاستيلاء عليها من حزب الله في قاعدة عسكرية بالنقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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