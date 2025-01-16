الامارات | منطقة ساحل الفضاء تستعد لعام حافل بالمهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد منطقة ساحل الفضاء «سبيس كوست»، الواقعة حول مركز كينيدي للفضاء، ومحطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية، لعام جديد يعج بالأعمال في 2025، حيث من المقرر أن يتم إرسال مهام جديدة ومركبة فضائية جديدة إلى القمر، إضافة إلى إطلاق صاروخ جديد.

وفي الوقت نفسه، قد تشهد وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تأكيد تعيين رجل الأعمال الملياردير، جاريد إيزاكمان، مديراً جديداً لها، بينما يستمر التحضير لإطلاق رحلة الفضاء «أرتميس 2» المأهولة للدوران حول القمر في عام 2026، بحسب ما أوردته صحيفة «أورلاندو سينتينل» الأميركية في تقرير لها.

وبعد تسجيل عدد قياسي من عمليات الإطلاق، بلغ 93 عملية في عام 2024، بين منصات في مركز كينيدي للفضاء، ومحطة كيب كانافيرال الفضائية، قد يرتفع العدد الإجمالي للعمليات المقررة من «سبيس كوست» في 2025 إلى أكثر من 100 عملية، في ظل استمرار اتباع الوتيرة شديدة السرعة التي حدّدتها شركة «سبيس إكس» لتقنيات استكشاف الفضاء.

ومن بين المهام المقررة، هناك ما لا يقل عن أربع رحلات فضائية مأهولة، تشمل واحدة على متن مركبة «سبيس إكس كرو دراغون» الجديدة، وثلاثاً على متن مركبات هبوط تجارية على القمر، إضافة إلى إطلاق مركبة «دريم تشيزر» الفضائية، التابعة لشركة «سييرا سبيس» الرائدة لأعمال الفضاء، في مهمة شحن إلى محطة الفضاء الدولية.