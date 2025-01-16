الامارات | 3 عادات صباحية تساعدك على التخلص من الكوليسترول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يرتفع مستوى الكوليسترول الضار فإنه يتراكم ببطء مع بقايا الخلايا في الجسم ويُكون ترسبات تُعرف باللويحات على جدران الشرايين الداخلية، ما يؤدئ مع مرور الوقت إلى الإصابة بتصلب الشرايين كما يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية، وفق ما ذكره موقع health line الطبي،

وأشار الموقع الطبي إلى أنه هناك 3 عادات صباحية تُساعدك عند الالتزام بها على التخلص من نسب الكوليسترول الضار المسؤول الأول عن أمراض القلب والسكتات الدماغية.

العادة الأولى

احرص على شرب الماء الدافئ بالليمون عند استيقاظك من النوم، فالماء والليمون يساعدان على تطهير الجهاز الهضمي، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي، إضافة لاحتواء الليمون على فيتامين سي ونسب عالية من مضادات الاكسدة التي تمنع تراكم ترسبات الكوليسترول الضار في الشرايين.

العادة الثانية

استبدل القهوة بالشاي الأخضر، فالشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة إضافة للكافيين، ويمنحك شربه صباحًا حماية لقلبك وارتفاعًا لطاقتك.

العادة الثالثة

تناول حفنة من المكسرات غير المملحة كل صباح مثل الجوز واللوز وبذور الكتاب، فهي غنية باحماض أوميجا 3 والدهون الصحية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الجيد منه، كما يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة خلال يومك.