شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف طقس إجازة الأسبوع: اكشتوا والبسوا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس إجازة الأسبوع.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “اكشتوا والبسوا.. طقس إجازةالأسبوع، من باردة لباردة جداً ليلاً على معظم المملكة،والخليج نهاراً بين معتدلة وتميل للبرودة”.

وأضاف: “الساحل الغربي من لطيفة لبارد ليلاً من معتدلة ليميل للحرارة.. الرياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج، أمطار على المرتفعات الجنوبية وساحل الإمارات”.