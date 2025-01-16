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الحصيني يكشف طقس إجازة الأسبوع: اكشتوا والبسوا

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  • الحصيني يكشف طقس إجازة الأسبوع: اكشتوا والبسوا 2/3
  • الحصيني يكشف طقس إجازة الأسبوع: اكشتوا والبسوا 3/3

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس إجازة الأسبوع.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “اكشتوا والبسوا.. طقس إجازةالأسبوع، من باردة لباردة جداً ليلاً على معظم المملكة،والخليج نهاراً بين معتدلة وتميل للبرودة”.

وأضاف: “الساحل الغربي من لطيفة لبارد ليلاً من معتدلة ليميل للحرارة.. الرياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج، أمطار على المرتفعات الجنوبية وساحل الإمارات”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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