شكرا لمتابعة خبر عن مقطع طريف لـ امرأة تلتقط صورة مع مجسم وشقيقتها: مصيبة لو كان رجال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لامرأة تلتقط صورة مع مجسم على شكل امرأة ترتدي عباءة ونقاب وتتخفى خلفه في سوق الأولين ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسمع في المقطع صوت شقيقتها تضحك وتقول المصيبة لو كان رجال لترد المرأة التي تتخفى خلف المجسم، قائلة :” مره .. مره .” فيضحك الجميع .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” خرجتوا المرأة عن صمتها والله .”