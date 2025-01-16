شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يربك الأسواق الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن سوق العمل المرنة تشير إلى أن الولايات المتحدة تقود الاقتصاد العالمي وأن العوائد المرتفعة على السندات الأمريكية تضع ضغوطاً على دول أخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية. أسعار سندات الخزانة الأمريكية تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية على نطاق واسع ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2023 بعد أن أظهر تقرير الوظائف أن التوظيف في ديسمبر ارتفع بأكبر قدر في تسعة أشهر. ماذا يعني تقرير الوظائف الأمريكي؟ ذكر العريان، رئيس جامعة "كوينز كوليدج كامبريدج"، في تصريح لبلومبرج عقب صدور تقرير الوظائف: "هذا يؤكد أولاً أن الاقتصاد لا يزال قوياً وثانياً أن الولايات المتحدة تواصل التفوق بشكل ملموس على الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

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وسوف يصبح موضوع التشتت هذا مهماً للغاية مع تقدمنا في المستقبل"، ما يشير إلى أن أمريكا ستستمر على هذا المنوال في الفترة المقبلة في ظل تراجع الصين ومعاناتها الكبيرة، وهو ما يقول أيضًا أنها ستستمر على هذا المنوال خلال الأشهر المنظورة في 2025. سندات الدول الأخرى امتدت موجة بيع السندات إلى أسواق أخرى، وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزاد من مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من الإهلاك بالنسبة للمالية العامة.

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وقال العريان :إن "الولايات المتحدة تقود موجة بيع عالمية للسندات"، مضيفا أن ارتفاع العوائد يكشف عن نقاط ضعف في جميع أنحاء العالم فالسوق الأمريكية لها تأثير كبير حيث يتصارع المستثمرون مع التضخم الثابت والنمو القوي وعدم اليقين بشأن أجندة ترامب.

تابع :"ما لا يمكنهم فعله هو ببساطة إلقاء اللوم على الولايات المتحدة والتوقف عند هذا الحد عليهم أن ينظموا أمورهم بأنفسهم". سندات الخزانة وصعود للدولار صعد الدولار يوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي مستفيدا من تراجع عوائد سندات الخزانة لكنها تظل مرتفعة بفعل مخاوف من إمكان فرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية بينما استمر الأداء الضعيف للجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة.

واتخذت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اتجاها تصاعديا، فسجلت السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر ونصف الشهر عند 4.73% إذ أحيت متانة الاقتصاد والرسوم الجمركية المحتملة مخاوف بشأن التضخم وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقلص وتيرة خفض أسعار الفائدة. توقعات الاقتصاد الأمريكي وقال جوزيف تريفيساني المحلل في "إف.إكس ستريت" في نيويورك :"كانت معظم البيانات الاقتصادية التي صدرت أقوى قليلا من المتوقع، لذا إذا حصلنا غدا على بيانات أجور قوى من المتوقع في القطاعات غير الزراعية، فهذا مؤشر آخر على أن الاقتصاد لا يضعُف وأن التضخم سيزيد من الضغط".

وأضاف "سيكون لدينا أيضا إدارة ترامب التي ستغير كل شيء".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.15% إلى 109.18 نقطة.