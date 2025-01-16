شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة أميركية تكشف عن الشخصية التي ستعلن عن الموقف الرسمي للحوثيين بشأن وقف الهجمات ضد اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت مجلة "نيوزويك" طوانا عمدا في مليشيا الحوثي الحوثية، إن الوجود الرسمي للميليشيات بالإضافة إلى وقف عمليات ماتسميه ب"إسناد غزة" سيعلن عنه قريبا من قبل زعيمها عبد الملك الحوثي. وامس الاربعاء، أعلنت دولة قطر رسميًا عن اهتمامها بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، موضخة انه سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل. وقال المسؤول الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، مساء الأربعاء، إن "معركة جماعة وصلت إلى حدا بإعلان وقف إطلاق النار في غزة". ووجه عبدالسلام لإسرائيل واصفا إياها بأنها "كيان خطير على الجميع"، داعيا إلى أن "استمرارها لفلسطين لا يمكن أن يكون لأمن واستقرار المنطقة". اعتبارًا من نوفمبر 2023 شنت ميليشيا الحوثي الحوثية فوجئت بالطائرات الباليستية والطائرات لمسافات طويلة ضد اهداف الدفاع الإسرائيلية والسفن في البحر الأحمر، بزعم اسناد غزة.

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