شكرا لمتابعة خبر عن وصول جثمان المواطن المقتول بالأردن إلي المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تكفلت سفارة المملكة في الأردن بنقل جثمان المواطن زبن عبد صباح الشمري، المقتول في محافظة الكرك الأردنية بسيارة خاصة دخلت قبل قليل الأراضي المملكة عبر منفذ الحديثة باتجاه محافظة رفحاء مسقط رأسه.

وكانت مصادر إعلامية كشفت أمس الخميس، عن مقتل مواطن سعودي في الأردن بعد تعرضه للطعن بآلة حادة.

وصرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، إنه جرى إسعاف شخص يحمل الجنسية السعودية إلى المستشفى يوم الأثنين الماضي في محافظة الكرك، بعد تعرّضه للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما، وما لبث أنْ فارق الحياة.

وأوضح السرطاوي أنّ مرتكب الجريمة لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار بعد طعن المغدور، ليتم إلقاء القبض على الجاني خلال ساعات من وقوع الجريمة وضبط الأداة الحادة التي استخدمها في الجريمة.

واعترف الجاني بعد التحقيق معه بقيامه بطعن المغدور إثر خلافات ووجود قضية بينه وبين المغدور وآخرين، وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

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