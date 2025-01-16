أمسية احتفالية لإطلاق الدراما التشويقية السعودية "طراد"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بحضور لافت لنجوم العمل وأبطاله وصناعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام، أقامت منصة شاهد أمسية خاصة احتفت فيها بأول أعمالها الأصلية للعام 2025، الدراما التشويقية السعودية "طراد" الذي يبدأ عرضه في 17 يناير على شاهد.

استُهلّت الأمسية التي أقيمت في "موفي سينما" في بوليفارد الرياض، بمرور نجوم المسلسل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين وسط لقاءات ومقابلات جمعت النجوم بأهل الصحافة والإعلام. كما تخلل الأمسية عرض حصري للحلقة الأولى من العمل، وكلمات لكاتب العمل علاء حمزة ومخرجه حكيم جمعة وأبطاله الثلاثة نايف البحر، عبد الله متعب، وهاشم هوساوي. وقد انضم إليهم لاحقاً بقية الأبطال على المسرح قبيل عرض الحلقة الأولى التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الحضور.

يجمع المسلسل كل من نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، ليلى مالك، عيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، ميرال مصطفى وآخرين..

جدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور حول طراد، وهو شاب قرر محاسبة الأثرياء الأشرار وعلى رأسهم والده، فشكّل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى، والهدف سرقة الأشرار وإنصاف المتضررين منهم.

• من أعمال شاهد الأصلية، تُعرض الدراما التشويقية السعودية "طراد" على شاهد اعتباراً من 17 يناير على شاهد.