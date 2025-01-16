اخبار الخليج

شحنات أدوية للمستشفيات.. الحكومة الفلسطينية تعد خطة طارئة لإغاثة غزة

0 نشر
واس - رام الله 0 تبليغ

  • شحنات أدوية للمستشفيات.. الحكومة الفلسطينية تعد خطة طارئة لإغاثة غزة 1/3
  • شحنات أدوية للمستشفيات.. الحكومة الفلسطينية تعد خطة طارئة لإغاثة غزة 2/3
  • شحنات أدوية للمستشفيات.. الحكومة الفلسطينية تعد خطة طارئة لإغاثة غزة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن شحنات أدوية للمستشفيات.. الحكومة الفلسطينية تعد خطة طارئة لإغاثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مساء اليوم، أن الوزارات والهيئات الحكومية انتهت من وضع خططها واستعداداتها للإغاثة الطارئة لقطاع غزة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي الأحد المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه مع الهيئات الحكومية في رام الله، البدء بتحضير شحنات طارئة من الأدوية والمولدات وخلايا الطاقة الشمسية للمستشفيات.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا

كما أعلن رفع درجة التنسيق بين وزارات الحكم المحلي والأشغال والمواصلات والهيئات المحلية في القطاع، لتسوية الطرق وتسهيل حركة سكان قطاع غزة.
العدوان الإسرائيلي دمر 69% من مباني قطاع غزة - وفا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا