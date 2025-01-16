شكرا لقرائتكم خبر عن شحنات أدوية للمستشفيات.. الحكومة الفلسطينية تعد خطة طارئة لإغاثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مساء اليوم، أن الوزارات والهيئات الحكومية انتهت من وضع خططها واستعداداتها للإغاثة الطارئة لقطاع غزة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي الأحد المقبل.وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه مع الهيئات الحكومية في رام الله، البدء بتحضير شحنات طارئة من الأدوية والمولدات وخلايا الطاقة الشمسية للمستشفيات.كما أعلن رفع درجة التنسيق بين وزارات الحكم المحلي والأشغال والمواصلات والهيئات المحلية في القطاع، لتسوية الطرق وتسهيل حركة سكان قطاع غزة.