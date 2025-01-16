حمادة هلال يشيد بـ”إقامة جبرية” ويهنّئ صنّاعه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم حمادة هلال، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الشخصي في “إنستغرام”، بوستر مسلسل “إقامة جبرية”، وجّه من خلاله رسالة دعم الى صنّاع العمل وأبطاله بمناسبة عرض أولى حلقاته على إحدى المنصات الرقمية.

وكتب هلال داعماً ومشّجعاً لهم: “ألف مبروك على المسلسل الجامد ما شاء الله، كل النجوم وحبايب قلبي، رسالة خاصة لأخويا وحبيبي المخرج الكبير أحمد سمير فرج، الله يكرمك ودايماً مختلف وناجح وقَدَم خير”.

وقد أشاد الجمهور بالمسلسل مع بداية عرض أولى حلقاته عبر منصة watchit الرقمية، وتصدّر قائمة الأكثر مشاهدةً ومحركات البحث.

مسلسل ” إقامة جبرية” مُكوّن من 10 حلقات، ويشارك في بطولته: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، وعايدة رياض، و ظهور خاص لأحمد حاتم كضيف شرف، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

وعلى صعيد آخر، يستعد حمادة هلال للمشاركة في دراما رمضان 2025 من خلال تقديم الموسم الخامس من مسلسل “المداح”، للمخرج أحمد سمير فرج.