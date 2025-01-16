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في الدمام ومكة.. الخدمات الطبية بـ "الداخلية" تحصل على جائزة الملك عبدالعزيز

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واس- الرياض 0 تبليغ

  • في الدمام ومكة.. الخدمات الطبية بـ "الداخلية" تحصل على جائزة الملك عبدالعزيز 1/2
  • في الدمام ومكة.. الخدمات الطبية بـ "الداخلية" تحصل على جائزة الملك عبدالعزيز 2/2

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الدمام - شريف احمد - حصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة لعام 1446هـ - 2024، بالمستوى الفضي.
كما حصلت مستشفى قوى الأمن بالدمام على المستوى البرونزي في نفس الفئة، وذلك تقديرًا لجهودهما المتميزة في تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في الرعاية الصحية.

خدمات صحية متطورة

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن، أن هذا الإنجاز يعكس تطبيق الخدمات الطبية استراتيجيات مبتكرة لتحسين الكفاءة وتعزيز رضا المستفيدين، بجانب دعم وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم.
وأوضح الدكتور المحسن أن التطوير المؤسسي المستمر والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الصحية يعكسان التزام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتعزيز ثقافة التميز والابتكار، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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