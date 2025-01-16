شكرا لقرائتكم خبر عن في الدمام ومكة.. الخدمات الطبية بـ "الداخلية" تحصل على جائزة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

خدمات صحية متطورة

الدمام - شريف احمد - حصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة لعام 1446هـ - 2024، بالمستوى الفضي.كما حصلت مستشفى قوى الأمن بالدمام على المستوى البرونزي في نفس الفئة، وذلك تقديرًا لجهودهما المتميزة في تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في الرعاية الصحية.وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن، أن هذا الإنجاز يعكس تطبيق الخدمات الطبية استراتيجيات مبتكرة لتحسين الكفاءة وتعزيز رضا المستفيدين، بجانب دعم وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم.وأوضح الدكتور المحسن أن التطوير المؤسسي المستمر والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الصحية يعكسان التزام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتعزيز ثقافة التميز والابتكار، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.