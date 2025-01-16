الامارات | درع التحدي الإماراتي - القطري في قبضة شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل جيليرمي بالا هدفاً وصنع تمريرتين حاسمتين ليقود شباب الأهلي للفوز 3-1 على الريان القطري وتحقيق لقب درع التحدي الإماراتي - القطري، ضمن النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتية القطرية لكرة القدم على ملعب أحمد بن علي في قطر، أمس.

شباب الأهلي الذي توّج باللقب وسط فرحة كبيرة، بدأ المباراة بشكل رائع ونجح في الوصول إلى مرمى الريان في أكثر من فرصة، كانت أخطرها عن طريق بالا، وافتتح يوري سيزار التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 28 بتسديدة مباشرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة منخفضة من جيليرمي بالا.

لكن روجر جيديس مهاجم الريان قام بمجهود فردي رائع وتجاوز المدافعين في الناحية اليمنى قبل أن يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء، ليودعها رينان فيكتور مدافع شباب الأهلي في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي هجماته المرتدة الخطرة وسط محاولات هجومية من الريان عن طريق أشرف بن شرقي ومحمود تريزيغيه، ولكن دفاع شباب الأهلي كان الأفضل في استخلاص الكرة.

وسجل سردار آزمون هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 52، بعدما تسلم بالا الكرة في منتصف الملعب وتقدّم بها ببراعة، قبل أن يمررها للمهاجم الإيراني غير المراقب الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وحاول الريان القطري امتلاك الكرة وتنظيم الهجمات، وتصدى حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، لأخطر فرص الريان برد فعل رائع أمام اللاعب غوديس، وظهرت خبرة فريق شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة، حيث وضع بالا بصمته التهديفية في الوقت بدل الضائع، بعد هجمة مرتدة شهدت انفراد ثلاثة من لاعبي شباب الأهلي بالمرمى، قبل أن تصل الكرة إلى بالا الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.