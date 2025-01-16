شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسهم السلع الفاخرة.. البورصة الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أسواق الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع، وذلك مع صعود أسهم السلع الفاخرة.وارتفع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بمقدار 5.03 نقاط أو بنسبة 0.98 بالمئة، ليصل إلى مستوى 520.05 نقطة في نهاية التعاملات.وأغلق مؤشر (داكس) الألماني، على ارتفاع بمقدار 80.71 نقطة أو بنسبة 0.39 بالمئة، ليصل إلى مستوى 20655.39 نقطة.كما صعد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 90.77 نقطة أو بنسبة 1.09 بالمئة، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 8391.90 نقطة.وارتفع مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 160.15 نقطة أو بنسبة 2.14 بنسبة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 7634.74 نقطة.