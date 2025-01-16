تكنولوجيا: Apple تفقد صدارة سوق الهواتف في الصين لصالح Vivo و Huawei

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير من Canalys، فقدت شركة Apple المركز الأول في سوق الهواتف الذكية الصينية لصالح لصالح Vivo، التي أصبحت الشركة الرائدة الجديدة في السوق، تليها Huawei. وكانت Huawei هي الوصيف الوحيد في الربع الثالث من عام 2024، لكن Vivo تمكنت من تجاوز العلامتين التجاريتين في الربع التالي. وفي سوق الهواتف الذكية الصينية، تصدرت Vivo القائمة بحصة سوقية بلغت 17 بالمائة.

وجاءت Huawei بحصة سوقية بلغت 16 بالمائة، في حين بلغت حصة Apple حوالي 15 بالمائة من السوق. ووفقًا للتقرير، شهدت Apple انخفاضًا في السوق الصينية منذ أن افتقرت هواتف iPhone إلى دعم الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. مما جعلها أقل جاذبية للمشترين، خاصة وأن الهواتف الذكية الصينية مليئة بميزات الذكاء الاصطناعي.

وبسبب ذلك، سجلت الشركة أسوأ مبيعات سنوية في السوق الصينية، وفقًا لمحلل Canalys الكبير Zhu Jiatao. كما تواجه مكانة Apple في السوق تحديات متعددة من منافستها. وأضاف أن Huawei استمرت في إطلاق طرازات رائدة في حين ارتفعت أعداد الهواتف القابلة للطي المحلية في الصين بأسعار مرتفعة. كما تبني Xiaomi و Vivo ولاء المستهلكين من خلال الابتكار التكنولوجي. وهي أسباب أساسة لكي تشهد Apple منافسة شديدة في قطاع المنتجات الفاخرة.

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