شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tasks.. كل ما تريد معرفته عن ميزة الإصدار التجريبى من ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء تطبيق ChatGPT، مؤخرًا حدثها الذي استمر 12 يومًا من البث المباشر، حيث طرحت مجموعة من الميزات والقدرات الجديدة، وحتى بعض المنتجات الجديدة لمستخدميها، ولكن يبدو أن شركة الذكاء الاصطناعي ليست مستعدة للتوقف بعد.

تقدم OpenAI ميزة تجريبية جديدة في ChatGPT تسمى Tasks، والتي تسمح للمستخدمين بجدولة الإجراءات وتعيين تذكيرات للمستقبل، تم طرح هذه الميزة بالفعل للمشتركين في Plus وTeam وPro، وتهدف إلى تحويل ChatGPT إلى مساعد رقمي أكثر تقليدية ، تخيل Google Assistant أو Siri، ولكن مع مهارات اللغة المتقدمة في ChatGPT.

تتيح لك المهام إخبار ChatGPT بما تحتاج إليه ومتى تفعله ، على سبيل المثال، يمكنك طلب تذكيرات مثل "ذكّرني عندما تنتهي فترة التجربة المجانية لجهاز Apple TV الخاص بي بعد ثلاثة أشهر"، وسيقوم ChatGPT بإرسال إشعار دفع. ويمكنك أيضًا إعداد مهام متكررة، مثل الإحاطات الإخبارية اليومية في الساعة 9 صباحًا

للبدء ، حدد "4o بمهام مجدولة" في أداة اختيار النموذج، ثم اكتب طلبك ببساطة وحدد التوقيت. يمكنك إدارة جميع مهامك مباشرة في الدردشة أو من خلال قسم المهام الجديد في قائمة الملف الشخصي (الويب فقط)، مما يسهل تعديلها أو إلغاؤها، وستظهر الإشعارات على الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول بمجرد اكتمال المهام ، فقط لاحظ أنه لا يمكنك تشغيل أكثر من 10 مهام نشطة في نفس الوقت.

ولم تعلن شركة OpenAI ما إذا كانت ميزة المهام ستصل إلى المستخدمين المجانيين أم لا، لذا يبدو أنها ستظل ميزة مميزة في الوقت الحالي ، ربما يكون هذا جزءًا من الخطة للحفاظ على خيارات الاشتراك في ChatGPT ، والتي تكلف 20 أو 200 دولار شهريًا - تستحق العناء.

تذكر الشركة أن فترة الإصدار التجريبي تتعلق بفهم كيفية استخدام الأشخاص للميزة قبل طرحها على نطاق أوسع، وإذا كنت تأمل في تعيين المهام من خلال وضع الصوت المتقدم أثناء الإصدار التجريبي، فلن يحالفك الحظ، فهذا ليس جزءًا من الصفقة حتى الآن.

إن جدولة المهام هي ميزة نتوقعها من المساعدين الرقميين، ولكن ChatGPT ركز في الغالب على التفاعلات في الوقت الفعلي، حيث تعامل مع الطلبات الفورية دون القدرة على التخطيط المسبق أو إدارة المهام الجارية. ويؤدي تقديم ميزة المهام إلى تغيير هذه الديناميكية.

هذه هي الخطوة الأولى لشركة OpenAI في إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الاستقلالية الأكبر، مما يضع الأساس لما قد نعتبره وكلاء الذكاء الاصطناعي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان ، من المقرر أن يكون عام 2025 عامًا كبيرًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى أنه يشير إلى أنهم سينضمون في النهاية إلى القوى العاملة.

فى الوقت الحالي، تعد المهام نسخة بسيطة من هذا النظام الأكثر استقلالية، حيث تسمح للمستخدمين بتعيين تذكيرات، وهي وظيفة عملية مألوفة لأي شخص استخدم مساعدين صوتيين مثل Siri أو Alexa.

ولكن المثير للاهتمام هو كيف تذهب خطوة أبعد من ذلك، حيث تسمح للمستخدمين بجدولة طلبات المعلومات ، وهو أمر لا تستطيع المساعدين الرقميين "التقليديين" القيام به.