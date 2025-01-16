تكنولوجيا: TSMC رفضت عرض من Samsung لتصنيع معالجات Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنتشرت شائعات العام الماضي حول نية سامسونج الاستعانة بـ TSMC لتصنيع شرائح Exynos. وأن سامسونج بدأت بالفعل محادثات داخلية وقدمت عرض إلى TSMC، وهو الأمر الذي كان سيساعد منتجات كافة شرائح Samsung Foundry. ولكن يبدو أن هذه الصفقة لن تحدث أبداً. وفقًا للمسرب @Jukanlosreve، فإن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) قد رفضت صفقة سامسونج لتصنيع رقائق Exynos.

لا توجد تفاصيل متاحة حتى الآن حول سبب رفض TSMC صفقة سامسونج لـ Exynos. مع وجود سامسونج كعميل لها، كانت TSMC ستضيف عملاقًا تكنولوجيًا آخر مثل Apple و Nvidia و Qualcomm، إلى قائمة عملائها. ويدعي Jukanlosreve أن TSMC قد تكون قد رفضت الصفقة لحماية أعمالها الداخلية بشكل أفضل.

ومن المعروف أن Samsung Foundry قادرة على تصنيع الشرائح داخلياً على عكس شركات مثل AMD و Nvidia التي لا تمتلك مصانع تصنيع. لذلك، قد تساعد هذه الخطوة في منع أي تسرب لعملياتها أو تقنياتها. ومن المعروف حتى الآن أنه سيتم إطلاق سلسلة Galaxy S25 بأكملها مع معالج Snapdragon 8 Elite SoC فقط. لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى رقائق Exynos تظهر على هواتف Samsung Galaxy من الجيل التالي.

المصدر